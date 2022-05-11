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39 минут назад

Минобороны сообщило, что СБУ подорвали цистерну с селитрой для обвинения России в химатаке

ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали в Харьковской области, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить Вооруженные силы России в применении химического оружия. Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: СБУ подорвали цистерну с селитрой для обвинения России в химатаке
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия Службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерала, в результате провокации военнослужащие и местные жители не пострадали.

Мизинцев также отметил, что российская сторона неоднократно предупреждала о подобных провокациях, готовящихся украинскими националистами. По его словам, основная цель таких провокаций - стремление киевского режима получить у Запада дополнительную военную помощь.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,СБУ,
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