МО РФ: СБУ подорвали цистерну с селитрой для обвинения России в химатаке

Сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали в Харьковской области, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить Вооруженные силы России в применении химического оружия. Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия Службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По словам генерала, в результате провокации военнослужащие и местные жители не пострадали.
Мизинцев также отметил, что российская сторона неоднократно предупреждала о подобных провокациях, готовящихся украинскими националистами. По его словам, основная цель таких провокаций - стремление киевского режима получить у Запада дополнительную военную помощь.