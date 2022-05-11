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49 минут назад

МО РФ: ВСУ в Краматорске и Славянске создали единый укрепрайон площадью свыше 170 кв. км

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в агломерации Краматорск - Славянск оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км, где создали необходимые запасы. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: ВСУ удерживают 90 тысяч мирных граждан Краматорска и Славянска
Фото: ТАССТАСС

"В агломерации Краматорск - Славянск так же, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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По его данным, в густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки. Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи:

"Внимание! Дети!", "Здесь дети! Не стрелять!".

По информации генерала, всего в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националисты заблокировали свыше 90 тыс. мирных граждан, прикрываясь ими как живым щитом.

"Для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании "городов-крепостей", - подчеркнул Мизинцев.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ акцентировал внимание всего мирового сообщества, что подобные действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали, принципам международного гуманитарного права. По его словам, фактически такие действия являются преступлениями против человечности и терроризмом, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители - военные преступники и террористы.

Мизинцев призвал мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры для скорейшей безопасной эвакуации мирных жителей из этих городов, находящихся под контролем подразделений ВСУ.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,ООН,ОБСЕ,
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