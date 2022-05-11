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1 час назад

В Луганске показали трофейный танк с необычной ходовой частью

Lenta.ru

В День Победы в Луганске прошла выставка трофейной техники. На ней продемонстрировали бронеавтомобили, британский бронетранспортер (БТР) AT105 Saxon и танк Т-72АВ с необычной ходовой частью. Об этом сообщает «Российская газета».

В День Победы в Луганске прошла выставка трофейной техники
Фото: ТАССТАСС

Трофейная машина получила опорные катки, которые использовали на средних танках Т-55 и Т-62. Также эти катки использовали на доработанных Т-44М, Т-54 и Т-34-85

Луганский Информационный Центр

Ранее Т-72 с катками от устаревших машин заметили на полигоне киевского ремонтного завода. Отмечается, что другие катки могли установить из-за ремонта оригинальных деталей.

Танк Т-72АВ представили в 1985 году. Машина является вариантом Т-72А с навесной динамической защитой «Контакт».

В мае в районе Харькова заметили устаревшую зенитную пушку АЗП-57. Орудие, которое приняли на вооружение Советской армии в 1950 году, вернули в строй.

Ранее в том же месяце «Российская газета» сообщила, что с переданных Украине танков T-72M1R сняли секретное оборудование.

В апреле в публикации журнала Popular Mechanics танки Т-72 и Т-80 назвали одними из худших в мире.

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