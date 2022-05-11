Силы ДНР обнаружили и заблокировали тоннель с территории «Азовстали»

Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир батальона Александр Ходаковский.

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«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труд под железнодорожным полотном», — пишет Ходаковский.

Комбат «Востока» уточнил, что высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.

«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду», — пояснил комбат.

При блокировании тоннеля силами батальона был уничтожен один боец ВСУ, еще один ранен.