Президент США Джо Байден в свое время занимался координацией работы исполнителей военно-биологической программы США на Украине, а миллиардер Джордж Сорос был ее основным спонсором. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

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По его словам, идеологами американской военно-биологической деятельности на территории Украины являются лидеры Демократической партии США.

Кириллов рассказал, что через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. В презентации представителя российского оборонного ведомства указаны четыре "идеолога военно-биологической программы США на Украине из верхушки демократов".