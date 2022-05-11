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54 минуты назад

Минобороны РФ заявило, что Байден курировал военно-биологическую программу США на Украине

Газета.Ru

Президент США Джо Байден в свое время занимался координацией работы исполнителей военно-биологической программы США на Украине, а миллиардер Джордж Сорос был ее основным спонсором. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Байден курировал военно-биологическую программу на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, идеологами американской военно-биологической деятельности на территории Украины являются лидеры Демократической партии США.

Кириллов рассказал, что через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. В презентации представителя российского оборонного ведомства указаны четыре "идеолога военно-биологической программы США на Украине из верхушки демократов".

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Помимо Байдена и Сороса в него также включены экс-президент США Барак Обама и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что действия США в области биоразработок носят "угрожающий характер".

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