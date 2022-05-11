ФРГ начала обучать украинских солдат применению гаубиц PzH 2000

Обучение украинских солдат применению гаубиц PzH 2000 началось в среду на территории ФРГ . Об этом сообщило германское Минобороны в Twitter.

"Обучение началось сегодня, - говорится в сообщении. - Это не делает ни Германию, ни НАТО стороной войны".

До этого агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs.