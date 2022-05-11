ФРГ начала обучать украинских солдат применению гаубиц PzH 2000

Обучение украинских солдат применению гаубиц PzH 2000 началось в среду на территории ФРГ. Об этом сообщило германское Минобороны в Twitter.
"Обучение началось сегодня, - говорится в сообщении. - Это не делает ни Германию, ни НАТО стороной войны".
Как сообщалось ранее, Германия хочет предоставить Украине семь гаубиц PzH 2000.
В конце апреля глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия также готова поставить Украине зенитные установки Gepard.
До этого агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs.