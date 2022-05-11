В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

ФРГ начала обучать украинских солдат применению гаубиц PzH 2000

ТАСС

Обучение украинских солдат применению гаубиц PzH 2000 началось в среду на территории ФРГ. Об этом сообщило германское Минобороны в Twitter.

ФРГ начала обучать украинских солдат применению гаубиц PzH 2000
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обучение началось сегодня, - говорится в сообщении. - Это не делает ни Германию, ни НАТО стороной войны".

Как сообщалось ранее, Германия хочет предоставить Украине семь гаубиц PzH 2000.

В конце апреля глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия также готова поставить Украине зенитные установки Gepard.

До этого агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs.

Армия,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители