Украинский танк Т-84У "Оплот" снова засветился на передовой

Вооруженные формирования Украины снова пытаются использовать Т-84У "Оплот". Танк этой модели второй раз появился в районе боевых действий. До этого "восемьдесят четвертый" был замечен лишь в конце февраля в Харькове у одного из православных храмов.

Фото: youtube.com youtube.com

Этот снимок сделан в начале текущего месяца, возможно, где-то под Николаевым. Несмотря на то, что Т-84У были приняты на вооружении более двух десятков лет назад, они до сих пор считаются небоеготовыми, что неоднократно демонстрировалось на различных международных мероприятиях вроде испытаний в Греции, Турции, Малайзии, а также на натовских соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, проводившихся в 2018 году.

Поэтому не зря даже украинские экипажи стали их называть "танками-инвалидами", "тракторами". Последнее прозвище появилось из-за того, что у машины практически всегда была неисправной система управления огнем, что сильно затрудняло применение 125-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета. Поэтому, как писали, их использовали в основном для отработки курсантами навыков буксировки неисправной техники.

Всего на территории Украины находилось шесть таких "Оплотов", еще четыре отправили в Соединенные Штаты Америки для оценочных испытаний. По некоторым данным, после всех этих тестов на ходу остался лишь один такой танк, для которого недавно закупили новый 1200-сильный двигатель и набор других запасных частей.