Производители вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине. Об этом заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он отметил, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии. Законодательную базу, уточнил Кириллов, для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти США. В частности, привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных им.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, американские специалисты ведут работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности.

"В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", - подчеркнул он.

Лидеры демпартии, добавил Кириллов, получили дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании благодаря участию в программе неправительственных биотехнологических организаций. Также это помогло им и скрывать финансовое распределение.

"Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, Минобороны США в значительной степени расширило исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям. При этом использовались мощности транснациональных компаний и практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов.

Исследования ФРГ на Украине

Также он сообщил, что военные эпидемиологи из института микробиологии Бундесвера с 2016 по 2019 год вывезли 3,5 тыс. проб сыворотки крови граждан из 25 областей Украины, что подтверждает военную направленность проводимых Германией исследований на территории страны.