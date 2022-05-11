Производители вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине. Об этом заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Он отметил, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии. Законодательную базу, уточнил Кириллов, для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти США. В частности, привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных им.
"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", - заявил Кириллов.
По словам начальника войск РХБЗ, американские специалисты ведут работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности.
"В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", - подчеркнул он.
Лидеры демпартии, добавил Кириллов, получили дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании благодаря участию в программе неправительственных биотехнологических организаций. Также это помогло им и скрывать финансовое распределение.
"Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала", - заявил Кириллов.
По словам начальника войск РХБЗ, Минобороны США в значительной степени расширило исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям. При этом использовались мощности транснациональных компаний и практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов.
Также он сообщил, что военные эпидемиологи из института микробиологии Бундесвера с 2016 по 2019 год вывезли 3,5 тыс. проб сыворотки крови граждан из 25 областей Украины, что подтверждает военную направленность проводимых Германией исследований на территории страны.
"Привлечение подведомственных Бундесверу учреждений подтверждает военную направленность проводимых в украинских лабораториях биологических исследований и ставит вопрос о целях, которые преследуют Вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины", - сообщил Кириллов.