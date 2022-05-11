В Сиднее построят военно-морскую базу за $1 млрд

Центр технического обслуживания Королевских ВМС Австралии военных кораблей решили построить в Сиднее, в районе Гарлен-Айленд, сообщает The Canberra Times.

Фото: Иллюстрация из книги «AirPano. Мир с высоты. Лучшие фотографии» Иллюстрация из книги «AirPano. Мир с высоты. Лучшие фотографии»

Тенер на строительство новой военно-морской базы завершился в среду, 11 мая. Объект должен быть введен в эксплуатацию до середины 2024 года и первоначально будет обслуживать три эсминца класса Hobart и HMAS Choules. По данным издания, стоимость объекта составит $1 млрд.

Министр обороны Австралии Питер Даттон отметил, что общий объем инвестиций правительства Австралии в базы техобслуживания кораблей превысят $1,3 млрд. В эту сумму, помимо строительства базы в Сиднее, войдут работы на трех других пунктах базирования флота.

Ранее Даттон сообщил, что власти направили более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) на переоснащение военно-морских сил страны и модернизацию своих систем ПВО.

В первую очередь переоснащение австралийского флота будет связано с зенитными управляемыми ракетами средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2, которые были закуплены у США.