Италия поставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками

Итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру. Об этом сообщила в среду газета Corriere della Sera.

Фото: © Flickr / steve p2008 © Flickr / steve p2008

Как утверждает издание, в ближайшие недели более 600 солдат отправятся в Венгрию и Румынию. Не исключается и отправка на Украину электронных систем для перехвата сообщений и радиосигналов. Детали будут включены в документ, который в ближайшие дни утвердит Совмин.

Несмотря на протесты со стороны входящих в правящую коалицию "Движения "5 звезд" и партии "Лига", правительство гарантирует дальнейшие отправки тяжелого вооружения, указывает газета. Новые документы не будут проходить утверждение в парламенте, поскольку законодательный орган уже ранее одобрил решение о направлении оружия на Украину при небольшом числе парламентариев, проголосовавших против. На основании этого решения были изданы межведомственные декреты, в которых определялся перечень материалов. Их список засекречен.

Одобренный 1 марта декрет, впоследствии преобразованный в закон, позволит до 30 сентября дополнительно поставлять украинским властям минометы, пулеметы, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, каски и бронежилеты, а также более тяжелые вооружения, пишет Corriere della Sera.