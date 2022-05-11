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1 час назад

СМИ: Италия поставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками и радарами

ТАССиещё 1

Итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру. Об этом сообщила в среду газета Corriere della Sera.

Италия поставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками
Фото: © Flickr / steve p2008© Flickr / steve p2008

Как утверждает издание, в ближайшие недели более 600 солдат отправятся в Венгрию и Румынию. Не исключается и отправка на Украину электронных систем для перехвата сообщений и радиосигналов. Детали будут включены в документ, который в ближайшие дни утвердит Совмин.

Несмотря на протесты со стороны входящих в правящую коалицию "Движения "5 звезд" и партии "Лига", правительство гарантирует дальнейшие отправки тяжелого вооружения, указывает газета. Новые документы не будут проходить утверждение в парламенте, поскольку законодательный орган уже ранее одобрил решение о направлении оружия на Украину при небольшом числе парламентариев, проголосовавших против. На основании этого решения были изданы межведомственные декреты, в которых определялся перечень материалов. Их список засекречен.

Одобренный 1 марта декрет, впоследствии преобразованный в закон, позволит до 30 сентября дополнительно поставлять украинским властям минометы, пулеметы, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, каски и бронежилеты, а также более тяжелые вооружения, пишет Corriere della Sera.

В конце апреля газета проинформировала, что правительство Италии готовит новый декрет о направлении оружия Киеву, который может включать системы ПВО и самоходные артиллерийские установки (САУ). Против снабжения оружием Украины возражает большинство итальянцев, считая, что этот шаг втягивает страну в конфликт.

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