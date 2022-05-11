Все мирные жители эвакуировались с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, поэтому у сил Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) "развязаны руки". Об этом сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

"<...> По нашей информации, гражданских там [на территории завода "Азовсталь"] не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны", - сказал он.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в субботу была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», передает РИА «Новости».

«За период проведения операции (с 5 мая 2022 г.) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 г. – одного человека», — сказал он.

Ранее 6 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вывезли еще 12 человек, включая детей. Как сообщается, автобус с мирными жителями, которых удерживали боевики на предприятии, выехал через проходную.

6 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и власти Донецкой народной республики сообщили об эвакуации с «Азовстали» около 500 человек.

До этого Минобороны РФ заявило, что 5, 6 и 7 мая будет открыт гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с территории этого завода.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о выполненном приказе президента Владимира Зеленского по эвакуации мирных жителей с территории мариупольского завода «Азовсталь». Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

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«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и люди пожилого возраста из "Азовстали" эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала Верещук.

ООН не может подтвердить, эвакуированы ли с завода «Азовсталь» все гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что с «Азовстали» эвакуированы все гражданские лица, Хак сказал: «Я не могу подтвердить это. Мы публиковали число людей, которых мы смогли эвакуировать. Мы определенно надеемся, что мы смогли вывезти всех. На данном этапе я не могу подтвердить, все ли это гражданские (с завода)», передает РИА «Новости».

Организация Объединённых Наций (ООН) готова организовать эвакуацию с промышленного комплекса «Азовсталь», если на его территории ещё остались мирные жители, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передаёт ТАСС. Отмечается, что конкретного плана действий, как и информации о пребывании там мирных жителей, пока нет.

Гуманитарный координатор [ООН на Украине] Оснат Лубрани вчера заявила, что на заводе ещё могут быть гражданские лица <...>. Мы прилагали все усилия, чтобы эвакуировать людей с территории «Азовстали». Около 600 человек были эвакуированы за последние дни. Если мы узнаем, что на заводе есть ещё люди, то сделаем всё возможное, чтобы эвакуировать их, — заявил Хак.

Немецкое издание Der Spiegel удалило видеозапись беседы гражданки Украины с журналистами после эвакуации с территории «Азовстали». На это обратило внимание Junge Welt, пишет РИА «Новости».

По данным издания, Der Spiegel разместило ранее трехминутное видео про вывоз жителей с территории комбината «Азовсталь», где, в частности, корреспонденты поговорили с Натальей Усмановой. Она рассказала, что представители батальона «Азов» ранее «не выпускали» их во время эвакуации, поскольку «беспокоились о безопасности» людей.

Причиной такого решения издания послужили «расхождения в содержании», которые были выявлены позднее. Подчеркивается, что Der Spiegel получило видеозапись от агентства Reuters.

«Мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса. Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — рассказали в редакции онлайн-издания.

Украинские военные не выходили 7 мая с белым флагом с территории завода «Азовсталь», сообщает ТАСС ссылаясь на представителя Южного военного округа (ЮВО).

«Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода», — рассказал источник.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил в Telegram о выходе «противника» с белым флагом на дорогу, ведущую с моста вглубь металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российских Вооруженных сил. До этого, 21 апреля, он доложил президенту России Владимиру Путину, что завод «Азовсталь» заблокирован российскими военнослужащими и солдатами Донецкой народной республики. Глава государства приказал отменить штурм комбината.

Клубы черного дыма и пламя были замечены на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе во второй половине дня вторника, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, со стороны комбината были отчетливо слышны звуки взрывов.

Накануне сообщалось, что бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины отсутствует тяжелое вооружение, поэтому разблокировать Мариуполь военным путем невозможно. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве, передает агентство «УНИАН».

«Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь», — сказал глава государства.

Также он указал, что собирается решать ситуацию вокруг этого города дипломатическим путем. По словам украинского лидера, с помощью дипломатии были эвакуированы все мирные жители с мариупольского завода «Азовсталь».

Заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения, пишет Bloomberg.

Во время пресс-конференции в формате онлайн член полка «Азов» Илья Самойленко, укрывшийся на заводе, заявил, что военные имеют достаточно еды и оружия, чтобы продержаться еще некоторое время. Как пишет издание, он ясно дал понять, что недоволен украинским правительством.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу на юге страны. Самойлов обвинил Киев в том, что он «бросил мариупольский гарнизон на произвол судьбы». Застрявший на «Азовстали» украинский военный потребовал от командования план спасения. По его словам, «страны должны перестать бояться России и найти способ обеспечить безопасную эвакуацию полка на территорию, удерживаемую Украиной».

Ранее в ООН представили показания о преступлениях «Азова». Было показано интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их. Другая жительница Мариуполя поведала, что ничего не слышала о гуманитарных коридорах, организованных для эвакуации мирных граждан.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в интервью AFP сообщила, что на «Азовстали» находится свыше 1000 военных, сотни из них ранены. Она заявила, что им необходима срочная эвакуация.

По словам Верещук, после гуманитарной эвакуации мирных жителей на территории металлургического комбината остаются украинские военные, которые нуждаются в помощи. Она подчеркнула, что есть раненые, состояние которых требует срочного медицинского вмешательства.

После эвакуации всех мирных жителей на прошлой неделе с помощью ООН в подземных галереях металлургического комплекса остаются более тысячи солдат, в том числе сотни раненых, — рассказала Верещук.

Бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода. Бойцы продвигаются по территории аккуратно, чтобы минимизировать потери, используя данные с беспилотников и превосходство в артиллерии.

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут быть старшие офицеры из США, Великобритании и Франции. С таким заявлением выступил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Я могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских. Об этом заявляют и сами „азовцы“ („Азов“ признан экстремистским и запрещен в РФ, прим. URA.RU), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли», — сказал Гагин в интервью РИА «Новости».

По его словам, предположительно, там находятся наемники из США, Британии и Франции. На присутствие там иностранных офицеров косвенно указывают попытки деблокировать националистов «Азова» на заводе и стремление представителей других стран договориться по этому вопросу, например, частные звонки президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину, заявил Гагин.