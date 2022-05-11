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23 минуты назад

В ООН подтвердили жестокие пытки ВСУ российских пленных

Елена Прошина

В ООН подтвердили, что Вооруженные силы Украины жестоко пытают российских военнопленных. Как заявила глава Мониторинговой миссии Матильда Богнер, это нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права.

В ООН подтвердили жестокие пытки ВСУ российских пленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — цитирует URA.RU ее слова.

Она добавила, что это нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. По мнению чиновницы, Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными.

Напомним, что ранее Богнер призывала полностью расследовать ситуации с пытками против российских солдат. При этом как отмечал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, ООН и другие международные организации «никак, кроме слов», не реагируют на видео с пытками военнослужащих.

На фоне распространяющихся новостей о пытках солдат ВС РФ, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. По его мнению, одного расследования в этой ситуации будет недостаточно.

Армия,Матильда Богнер,Михаил Шеремет,Валерий Фадеев,Верховный суд,Совет по правам человека,Госдума,ООН,
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