В Курской области система ПВО сбила два беспилотника

В Курской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата советского производства в воскресенье, 8 мая. Об этом сообщил источник РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, беспилотники были сбиты недалеко от аэропорта и у деревни Муравлево в российском регионе. Никто не пострадал, уточнил он.

Сбитые БПЛА были разведывательными Ту-143 «Рейс», которые производились в СССР, рассказал источник.

8 мая жители восточной части Курска и соседних населенных пунктов сообщали о шуме в небе. Тогда региональные власти объяснили это отработкой тактических задач российскими летчиками.