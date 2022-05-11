В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила два беспилотника

Lenta.ru

В Курской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата советского производства в воскресенье, 8 мая. Об этом сообщил источник РИА Новости.

В Курской области система ПВО сбила два беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, беспилотники были сбиты недалеко от аэропорта и у деревни Муравлево в российском регионе. Никто не пострадал, уточнил он.

Сбитые БПЛА были разведывательными Ту-143 «Рейс», которые производились в СССР, рассказал источник.

8 мая жители восточной части Курска и соседних населенных пунктов сообщали о шуме в небе. Тогда региональные власти объяснили это отработкой тактических задач российскими летчиками.

В Курской области в среду, 11 мая, продлили режим повышенной террористической опасности — он будет действовать в регионе до 25 мая. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей области сохранять бдительность и информировать сотрудников спецслужб о подозрительных предметах, отметив, что майские праздники прошли спокойно.

Армия,Роман Старовойт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители