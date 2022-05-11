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1 час назад

Представлен “незаметный” датчик обнаружения вражеской техники

Ferra.ru

Компания Saab представила пассивный, компактный датчик радиоэлектронной борьбы под названием Sensor Compact, который предназначен для работы в одиночку или в группе для обнаружения входящих угроз на различных тактических уровнях без раскрытия своего присутствия.

Представлен “незаметный” датчик обнаружения вражеской техники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разнообразные оборонные подрядчики разрабатывают сенсоры, которые не только более чувствительны к входящим электронным сигналам, но и меньше, легче, эффективнее и способны работать, не раскрывая себя.

Новый пассивный модульный блок Sensor Compact весом всего 3 кг может быть установлен на самых разных платформах и быстро развернут одним солдатом для формирования масштабируемых сетей детекторов, в которых датчики могут незаметно обнаруживать входящие угрозы по их электронным сигнатурам.

Разработанный шведской и финской компаниями, Sensor Compact бесшумно обнаруживает, оценивает и определяет приоритеты радиолокационных сигналов и передач данных. Его автономные системы могут точно определять пеленг потенциально враждебных сигналов или триангулировать с другими устройствами для определения местоположения передатчиков для наведения на цель наземной ПВО, с точностью и эффективностью, которые, по утверждению Saab, сравнимы с более крупными, статичными датчиками, при этом их легко спрятать на виду.

Sirius Compact может быть установлен в системах берегового и пограничного наблюдения, бронированных транспортных средствах и небольших беспилотных квадрокоптерах. Области применения включают воздушное наблюдение, экипажные/роботизированные группы и специальные операции. В качестве дополнительной меры безопасности, для работы Sirius Compact не требуется содержать какие-либо конфиденциальные данные.

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