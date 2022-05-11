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1 час назад

В Австралии разработают большие подводные беспилотники

Газета.Ru

Королевские военно-морские силы Австралии (RAN) заказали у компании C2 Robotics, базирующейся в Мельбурне, большие беспилотные подводные аппараты (LUUV) длиной 4 и 8 метров. Об этом сообщает Janes.

В Австралии разработают большие подводные беспилотники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, контракт на разработку дронов был подписан в январе 2022 года. Он предполагает создание относительно недорогих устройств, которые будут выполнять «широкий спектр задач», связанных с безопасностью в морской и океанской зоне. При этом технология производства должна позволять масштабировать выпуск этих аппаратов в короткие сроки.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что власти направили более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) на переоснащение военно-морских сил страны и модернизацию своих систем ПВО.

В первую очередь переоснащение австралийского флота будет связано с зенитными управляемыми ракетами средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2, которые были закуплены у США. Их первая партия прибыла в Австралию для тестирования. Ракетами планируется оборудовать фрегаты класса Anzac и эсминцы класса Hobart.

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