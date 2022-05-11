В Австралии разработают большие подводные беспилотники

Королевские военно-морские силы Австралии (RAN) заказали у компании C2 Robotics, базирующейся в Мельбурне, большие беспилотные подводные аппараты (LUUV) длиной 4 и 8 метров. Об этом сообщает Janes.

По данным издания, контракт на разработку дронов был подписан в январе 2022 года. Он предполагает создание относительно недорогих устройств, которые будут выполнять «широкий спектр задач», связанных с безопасностью в морской и океанской зоне. При этом технология производства должна позволять масштабировать выпуск этих аппаратов в короткие сроки.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что власти направили более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) на переоснащение военно-морских сил страны и модернизацию своих систем ПВО.