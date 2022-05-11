Кирби: США готовили военных Украины в течение 8 лет

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что США и ряд западных стран готовили Украину к войне в течение 8 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News программе Your World.

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По его словам, администрация президента Джо Байдена поставляла Киеву оружие задолго до начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. "Первый миллиард долларов, который президент выделил Украине, включал летальное вооружение", - заявил Кирби.

Он также обратил внимание, что "подготовка украинцев к войне велась в течение восьми последних лет".

"США, Канада, Великобритания, другие союзники помогали обучать украинцев управлению малыми подразделениями, командованию и управлению, оперативному маневру", - отметил представитель Пентагона.

Ранее Кирби уже рассказывал, как инструкторы США обучали украинских военных применению различных беспилотников и даже техобслуживанию американских гаубиц. Он также признал, что США передают киевскому режиму разведывательную информацию.