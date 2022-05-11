Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников

По его словам, одним из сбитых беспилотников был «Байрактар-ТБ2» — его уничтожили в районе населенного пункта Архангельское в Николаевской области. Три БПЛА средства ПВО сбили в небе над Рубежным в Луганской народной республике (ЛНР), еще один — в районе острова Змеиный.