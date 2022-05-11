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1 час назад

Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», Южного и Воеводовки в ЛНР

RT на русскомиещё 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка и ряда посёлков в Луганской Народной Республике.

Кадыров заявил о полном взятии еще двух населенных пунктов в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, помощник главы Чечни Апты Алаудинов доложил ему о существенных успехах бойцов на передовой на Луганском направлении.

«В ходе внезапных наступательных действий в 4 часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения «Ахмат» совместно со 2-м корпусом Народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населённые пункты Южный и Воеводовка», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «попутно освобождён пороховой завод «Заря».

Кроме того, Кадыров сообщил, что под полным контролем российских военных теперь находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

Ранее помощник главы Чечни Алаудинов сообщил, что остатки украинских войск, которые были выбиты из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе «Заря».

Армия,Рамзан Кадыров,
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