Помощник Кадырова рассказал о блокировке ВСУ на заводе

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода „Заря“. У нас была задача от левого фланга завода „Заря“ до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод „Заря“», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».