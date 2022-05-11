В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
19 минут назад

Помощник Кадырова рассказал о блокировке ВСУ на заводе

Ura.Ruиещё 2

Российские войска совместно с бойцами Народной милиции ЛНР заблокировали на заводе «Заря» выбитых из города Рубежное украинских военных. Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

Помощник Кадырова рассказал о блокировке ВСУ на заводе
Фото: ReutersReuters

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода „Заря“. У нас была задача от левого фланга завода „Заря“ до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод „Заря“», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».

Кроме того, бойцам Народной милиции ЛНР и чеченского подразделения «Ахмат» удалось выйти к селу Воеводовка, отметил помощник главы Чечни.

Спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основной задачей Вооруженных сил РФ является демилитаризация страны. В ходе операции глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял о полном освобождении от националистов города Рубежное, Кременная и поселка Светличное в Луганской народной республике.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители