Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot

Обозреватель Rai Al Youm Ихаб Мокбель заявил, что Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию. Осенью прошлого года Швеция получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью $3,2 млрд.

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Автор статьи согласился с тем, что членство Швеции и Финляндии в НАТО имеет стратегическое значение по военным и политическим причинам - в частности, это повысит уровень безопасности в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере. Однако, как напомнил Мокбель, Россия выступает против размещения контингента США в Швеции. Но это не означает страх Москвы.

"Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 и уж точно не боится ВМС Швеции", - пишет автор статьи.

Также Мокбель пишет, что недавно Россия провела учения, "имитирующие ядерную атаку на Швецию", и существует высокая вероятность того, что российские подводные лодки проникли бы в шведские территориальные воды незамеченными. Ранее Германия приняла решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок "Гепард".