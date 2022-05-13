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1 час назад

Иностранные наемники пожаловались на службу на Украине

Lenta.ruиещё 4

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране. Их рассказы опубликовало издание The Telegraph.

Иностранные наемники пожаловались на службу на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Мы здесь мальчики для битья», — констатировал британский морпех в отставке, участвовавший в боях в Киевской области.

По его словам, у россиян «профессиональная армия и очень много современного оружия». В частности, он выделил беспилотники, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции украинских военных. По словам военного, он три раза попадал в подобные опасные ситуации всего за две недели.

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