Иностранные наемники пожаловались на службу на Украине

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране. Их рассказы опубликовало издание The Telegraph.
«Мы здесь мальчики для битья», — констатировал британский морпех в отставке, участвовавший в боях в Киевской области.
По его словам, у россиян «профессиональная армия и очень много современного оружия». В частности, он выделил беспилотники, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции украинских военных. По словам военного, он три раза попадал в подобные опасные ситуации всего за две недели.