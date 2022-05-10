Пентагон назвал сроки возмещения арсенала переданного Украине оружия

«У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger, есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но определенно то, что нам нужно будет решить, как действовать дальше: разрабатывать ли уже имеющиеся или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени», - рассказала Вормут.