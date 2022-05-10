Пентагон назвал сроки возмещения арсенала переданного Украине оружия

В Соединенных Штатах заявили, что может потребоваться более года, чтобы восполнить запасы переданного Украине вооружения. В частности, речь шла о противотанковых системах. Об этом заявила представитель Пентагона Кристин Вормут. Она добавила, что работа с представителями отрасли уже ведется.
«Что касается Javelin, думаю компания Raytheon пытается ускорить производство, чтобы уложиться в год. Не уверена, но, думаю, что это может занять чуть больше времени, но мы активно работаем с представителями отрасли», - цитирует РИА Новости слова представителя Пентагона.
Вормут также сообщила, что на повестке дня стоит вопрос: необходимо ли создавать новое поколение переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger или разрабатывать уже имеющиеся образцы. Представитель Пентагона сообщила, что действующего производства этого ПЗРК нет.
«У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger, есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но определенно то, что нам нужно будет решить, как действовать дальше: разрабатывать ли уже имеющиеся или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени», - рассказала Вормут.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Североатлантический альянс продолжает накачивать Украину оружием. Также он напомнил, что любой транспорт НАТО, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, «рассматривается нами как законная цель для поражения».