США поставят Украине вторую партию вертолетов Ми-17

США во вторник, 10 мая, начинают поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

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«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», — заявил он в ходе брифинга для журналистов.

В первую партию входили пять таких вертолетов. Предположительно, речь идет о машинах, которые США в свое время закупали у России для афганских военных.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что власти США могут исчерпать к концу мая оставшиеся 100 миллионов долларов, которые есть в распоряжении американской администрации на военную помощь Украине. Он призвал Конгресс США ускорить выделение 33 миллиардов долларов, которые запросил президент страны Джо Байден на помощь Украине в различных сферах.