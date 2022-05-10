Белоруссия развернула силы спецопераций на границе с Украиной

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что на границе с Украиной развернуты подразделения сил специальных операций страны. Это решение принято в связи с тем, что Киев «нарастил на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал белорусского Минобороны.