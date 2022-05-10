"НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря"

Военно-морские силы НАТО не намерены долго находиться вне акватории Черного моря. Об этом во вторник заявил командующий ВМС НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, который находится с трехдневным визитом в Болгарии.
"Не могу информировать вас о наших оперативных планах, но могу вас уверить, что мы не планируем долго оставаться вне Черного моря", - заявил вице-адмирал, отвечая на вопрос Болгарского национального радио.
"Солидарность в эти трудные времена очень важна. Хочу заверить, что НАТО остается связано с Черным морем и регионом", - дополнил Блаунт, слова которого во вторник приводит пресс-служба Минобороны Болгарии. Также вице-адмирал подчеркнул необходимость координации совместных усилий в акватории Черного моря, а также отметил, что "болгарские ВМС играют большую роль в ее достижении".
"В лице военно-морских сил Болгарии, Румынии и Турции НАТО постоянно присутствует в Черном море", - отметил он.
Командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов в свою очередь подчеркнул, что Болгария "проводит постоянный контроль над морским пространством вместе с коллегами из Румынии и Турции".
В ходе встречи представителей ВМС Болгарии с командованием ВМС НАТО были обсуждены темы, которые касаются "усложненной обстановки в Черном море", угроз для стран НАТО и "роли болгарского военного флота в союзнических усилиях по повышению безопасности в регионе".
В ходе визита Блаунт посетил базу ВМС Болгарии в Варне и Военно-морской координационный центр, как часть структуры НАТО на восточном фланге альянса.
28 февраля 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтрё в отношении Черноморских проливов таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса". А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, вследствие чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.
28 февраля Чавушоглу сообщил, что Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о закрытии прохода для военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.