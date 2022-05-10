"НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря"

Военно-морские силы НАТО не намерены долго находиться вне акватории Черного моря. Об этом во вторник заявил командующий ВМС НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, который находится с трехдневным визитом в Болгарии.

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"Не могу информировать вас о наших оперативных планах, но могу вас уверить, что мы не планируем долго оставаться вне Черного моря", - заявил вице-адмирал, отвечая на вопрос Болгарского национального радио.

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"Солидарность в эти трудные времена очень важна. Хочу заверить, что НАТО остается связано с Черным морем и регионом", - дополнил Блаунт, слова которого во вторник приводит пресс-служба Минобороны Болгарии. Также вице-адмирал подчеркнул необходимость координации совместных усилий в акватории Черного моря, а также отметил, что "болгарские ВМС играют большую роль в ее достижении".

"В лице военно-морских сил Болгарии, Румынии и Турции НАТО постоянно присутствует в Черном море", - отметил он.

Командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов в свою очередь подчеркнул, что Болгария "проводит постоянный контроль над морским пространством вместе с коллегами из Румынии и Турции".

В ходе встречи представителей ВМС Болгарии с командованием ВМС НАТО были обсуждены темы, которые касаются "усложненной обстановки в Черном море", угроз для стран НАТО и "роли болгарского военного флота в союзнических усилиях по повышению безопасности в регионе".

В ходе визита Блаунт посетил базу ВМС Болгарии в Варне и Военно-морской координационный центр, как часть структуры НАТО на восточном фланге альянса.

Проливы Босфор и Дарданеллы

28 февраля 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтрё в отношении Черноморских проливов таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса". А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, вследствие чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.