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6 минут назад

Глава ВМС НАТО объявил о планах альянса на Черное море

Lenta.ruиещё 2

Военно-морские силы (ВМС) Организации Североатлантического договора (НАТО) не планируют долго отсутствовать в Черном море. Об этом заявил командующий флота альянса вице-адмирал Кит Блаунт, его слова приводит РИА Новости.

"НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря"
Фото: ReutersReuters

По словам Блаунта, несмотря на то, что планы НАТО регулярно корректируются в зависимости от ситуации, долгое отсутствие кораблей и подводных лодок альянса в бассейне Черного моря в них не входит.

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«Я хочу (…) еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря», — подытожил вице-адмирал Блаунт.

30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы США выведены из Черного моря.

Ранее Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о попытке удержать членов НАТО подальше от Черного моря. 27 февраля Турция объявила о намерении закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре.

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