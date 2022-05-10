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42 минуты назад

Генштаб Белоруссии сообщил о развертывании сил специальных операций на границе с Украиной

Газета.Ruиещё 1

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Украина «нарастила на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Белоруссия развернула силы спецопераций на границе с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«С целью обеспечения безопасности… на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях»,— сказал он.

Ранее Гулевич заявил, что НАТО якобы «продолжают наращивать военное присутствие у государственной границы республики».

Он отметил, что у белорусских ВС «выработан целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам».

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10 мая министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что вооруженные силы республики начали второй этап проверки сил реагирования из-за «угрозы со стороны НАТО».

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