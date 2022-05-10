Белоруссия развернула силы спецопераций на границе с Украиной

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Украина «нарастила на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
«С целью обеспечения безопасности… на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях»,— сказал он.
Ранее Гулевич заявил, что НАТО якобы «продолжают наращивать военное присутствие у государственной границы республики».
Он отметил, что у белорусских ВС «выработан целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам».
10 мая министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что вооруженные силы республики начали второй этап проверки сил реагирования из-за «угрозы со стороны НАТО».