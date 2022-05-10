Белоруссия развернула силы спецопераций на границе с Украиной

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Украина «нарастила на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

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«С целью обеспечения безопасности… на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях»,— сказал он.

Ранее Гулевич заявил, что НАТО якобы «продолжают наращивать военное присутствие у государственной границы республики».

Он отметил, что у белорусских ВС «выработан целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам».