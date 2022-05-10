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1 час назад

Глава МИД Бербок: Германия поставит на Украину современные танки и гаубицы

Газета.Ruиещё 4

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, и начнет обучение украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости».

Бербок: Германия поставит на Украину современные танки и гаубицы
Фото: ReutersReuters

«Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов», — сказала министр на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, поставкой гаубиц Германия займется вместе с Нидерландами. При этом Берлин планирует предоставить Киеву семь артиллерийских орудий.

Она объяснила совместные поставки тем, что ФРГ не сможет поставить все необходимое из-за имеющейся недостачи.

Бербок также рассказала о начале обучения украинских военнослужащих, чтобы в момент доставки гаубиц украинские военные были готовы их использовать.

Армия,Анналена Бербок,
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