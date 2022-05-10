В Греции заявили о принуждении со стороны США к военной помощи Украине

США и Германия оказывают на власти Греции давление в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом рассказал обозреватель греческого издания Efimerida ton Syntakton Манос Салдарис в своем материале.

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«Давление» на Грецию якобы оказывается уже две недели. По данным журналиста, 9 мая между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом состоялся 40-минутный телефонный разговор, в ходе которого представитель оборонного ведомства США призывал греческого коллегу поставить Украине военную технику.

Салдарис отмечает, что США и Германия хотят, чтобы Греция отправила Киеву 130 БМП-1 российского производства. Греция может согласиться на это с условием, что бронемашины будут заменены таким же количеством машин Marder 1A5 немецкого производства.

Однако пока договоренности между сторонами, по данным издания, нет.