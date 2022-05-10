Армию США предупредили об угрожающей ей эпидемии

Ученый-диетолог Сара Полис из Медицинского колледжа Университета Кентукки и ее коллеги пришли к выводу, что у американской армии могут возникнуть проблемы с новобранцами из-за «эпидемии ожирения». Об этом сообщает Daily Express.

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Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. К примеру, новобранец ростом пять футов (чуть более полутора метров) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 килограммов) для мужчин и 120 фунтов (54 килограммов) для женщин.

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В США доля новобранцев, которые не соответствуют ограничениям по весу, удвоилась среди мужчин и утроилась среди женщин с 60-х годов.

«Несмотря на усилия правительства США и Министерства обороны, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах, и риск для национальной безопасности велик», - заявила Полис.

Ученые назвали главной проблемой отсутствие доступа к здоровой пище, что может привести к ожирению, развитию тревожности и других проблем с психическим здоровьем.

Это, в свою очередь, создает дополнительную угрозу уровню укомплектованности армии и готовности военных к выполнению миссий.

Связь между здоровьем населения США и национальной безопасностью была впервые выявлена в 1946 году. В то время проблемой было недоедание, с ним страна справилась благодаря введенной администрацией Гарри Трумэна национальной программой школьных обедов.

С тех пор, по словам медиков, увеличенные размеры порций и резкий рост калорийности американских продуктов питания способствовали увеличению веса и сокращению числа людей, имеющих право на военную службу.

Ранее Европейское региональное бюро ВОЗ (в его сферу работы входит и Россия) заявило, что показатели ожирения в регионе достигли «эпидемических масштабов»: 59 процентов взрослых и почти каждый третий ребенок имеют либо избыточный вес, либо страдают ожирением.

Медики заявили, что ни одна страна региона не способна остановить рост показателей ожирения к 2025 году.

Ожирение и избыточный вес ежегодно являются причиной более 1,2 миллиона смертей в регионе. Также ожирение - причина как минимум 13 различных видов рака и вызывает не менее 200 тысяч новых случаев рака ежегодно.