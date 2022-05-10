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2 часа назад

Россия поможет Белоруссии создать аналог «Искандера»

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Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе создании аналога российского ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщило белорусское издание БелТА со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что предложил людям, «которые занимаются ракетным производством в России», посмотреть на белорусские разработки.

Россия поможет Белоруссии создать аналог «Искандера»
Фото:  Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0 Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

«Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца "Искандер"», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поставил задачу главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину «немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер"».

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывали с конца 1980-х годов, на вооружение в РФ его приняли в 2006 году. Комплекс предназначен для поражения наземных целей, «Искандеры» способны поражать цели на расстоянии до 500 км.

Ранее Лукашенко заявлял, что поляки, латыши и литовцы выстроились вдоль границы страны и просят пропустить их в республику, чтобы купить соли и гречки. По словам главы республики, местные пограничники проявляли благородство, пропуская к себе жителей соседних стран.

Армия,Дмитрий Рогозин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Роскосмос,
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