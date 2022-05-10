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26 минут назад

Под Харьковом сбит украинский самолет

Свободная пресса

9 мая, в День Победы, в воздушном бою в Харьковской области российской авиацией сбит украинский военный самолет Су-25. Произошло это близ населенного пункта Новая Дмитровка.

Под Харьковом сбит украинский Су-25
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Минобороны России, кроме того, были сбиты три БПЛА, одна тактическая ракета «Точка-У» и несколько реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

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Как уточняют в ведомстве, с момента начала специальной операции ВС РФ на Украине было уничтожено 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Кроме того, нанесен непоправимый урон бронетехнике, артиллерии и живой силе украинских националистических формирований.

Ранее «СП» писала о том, что российская армия и народная милиция Луганской народной республики вышли на административную границу ЛНР.

Армия,В мире,Верховный суд,Минобороны России,
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