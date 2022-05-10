Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ЛНР при поддержке российских военных вышли на административную границу республики. Об этом пишет РИА «Новости».

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Игорь Конашенков подчеркнул, что «поворотным моментом стало завершение зачистки Попасной».

Отмечается, что в результате наступления союзных сил в районе этого населенного пункта были уничтожены 13 единиц бронетехники и порядка 120 военнослужащих ВСУ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил ранее, что «посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями».