Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ЛНР при поддержке российских военных вышли на административную границу республики. Об этом пишет РИА «Новости».
Игорь Конашенков подчеркнул, что «поворотным моментом стало завершение зачистки Попасной».
Отмечается, что в результате наступления союзных сил в районе этого населенного пункта были уничтожены 13 единиц бронетехники и порядка 120 военнослужащих ВСУ.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил ранее, что «посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями».
Хуснуллин заметил, что «в регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи».