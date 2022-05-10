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1 час назад

Минобороны России сообщило о завершении зачистки Попасной

ТАСС

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики, поддержку которым оказывали подразделения ВС РФ, завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ЛНР и российские военные завершении зачистку Попасной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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