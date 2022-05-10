ЛНР и российские военные завершении зачистку Попасной

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики, поддержку которым оказывали подразделения ВС РФ , завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.