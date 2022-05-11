Пентагон подтвердил отправку оружия Киеву задолго до спецоперации

«Администрация [президента США Джо] Байдена поставляла оружие задолго до начала военных действий. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал поставки летального оружия. Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — заявил представитель.