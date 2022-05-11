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1 час назад

Пентагон подтвердил отправку летального оружия Киеву задолго до спецоперации

Lenta.ruиещё 9

США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России, это стало возможно при содействии администрации президента Джо Байдена. Отправку оружия в интересах Киева подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Пентагон подтвердил отправку оружия Киеву задолго до спецоперации
Фото: ReutersReuters

«Администрация [президента США Джо] Байдена поставляла оружие задолго до начала военных действий. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал поставки летального оружия. Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — заявил представитель.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму около 40 миллиардов долларов. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против.

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Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената Конгресса. В случае его одобрения документ будет передан на подпись Байдену.

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