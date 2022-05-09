В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
54 минуты назад

В США рассказали об исчерпании средств на военную помощь Украине

Lenta.ruиещё 1

Власти США могут исчерпать к концу мая оставшиеся 100 миллионов долларов, которые есть в распоряжении американской администрации на военную помощь Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

В США рассказали об исчерпании средств на военную помощь Украине
Фото: ReutersReuters

Кирби призвал Конгресс США ускорить выделение 33 миллиардов долларов, которые запросил президент страны Джо Байден на помощь Украине в различных сферах. Он также рассказал, что, по сути, Вашингтон уже выделил Киеву «эквивалент его военного бюджета за 2021 год». Также представитель оборонного ведомства отметил, что из всей суммы, одобренной Конгрессом, остается около 100 миллионов долларов, которые будут израсходованы уже к третьей неделе этого месяца.

США обсудили с Украиной новый пакет военной помощи

Ранее Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,Конгресс США,Пентагон,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители