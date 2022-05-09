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58 минут назад

Пентагон допускает увеличение числа инструкторов для военных ВСУ

Газета.Ru

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что при необходимости США могут увеличить число инструкторов, обучающих военных Украины. Об этом пишет ТАСС.

Пентагон опустил увеличение числа инструкторов для военных ВСУ
Фото: Andrew Harnik/APAndrew Harnik/AP

«Сейчас мы не видим необходимости увеличивать число инструкторов», — заявил Кирби в ответ на вопрос о том, считают ли американские власти достаточным число инструкторов из Нацгвардии Флориды, обучающих украинских военных.

Пресс-секретарь отметил, что помимо Нацгвардии Флориды обучение ВСУ также проводят и канадские военные. При этом он подчеркнул, что при необходимости министерство обороны США сможет изменить или добавить людей для проведения обучения.

«Мы, конечно, будем готовы рассмотреть этот вопрос», — добавил Кирби.

Ранее в Пентагоне заявили, что США считают своей миссией на Украине обеспечение ей возможности продолжать сопротивляться.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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