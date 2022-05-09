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1 час назад

США обсудили с Украиной новый пакет военной помощи

Lenta.ru

США обсудили с Украиной новый пакет военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.

США обсудили с Украиной новый пакет военной помощи
Фото: ReutersReuters

В обсуждении участвовали Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников. «Министр продолжил регулярные консультации с украинским министром обороны Резниковым. Сегодня утром у них состоялась очередная беседа», — рассказал Кирби. Известно, что в новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

7 мая сообщалось, что США поставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. В этот пакет помощи в том числе войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma. Ранее в Белом доме анонсировали еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

Армия,Ллойд Остин,Джон Кирби,Алексей Резников,Пентагон,
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