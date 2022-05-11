Турция и Казахстан будут совместно собирать беспилотники

Аэрокосмическая компания TUSAS и Kazakhstan Engineering планируют наладить совместное производство турецких беспилотных летательных аппаратов "Анка" в Казахстане. Как сообщает в среду турецкая газета Milliyet, стороны подписали соответствующий протокол о намерениях.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Издание не уточняет, подписан ли документ в ходе визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отмечая, что наряду со сборкой беспилотников в рамках проекта предусмотрены их техническое обслуживание и передача технологии.

Milliyet также сообщает, что Казахстан станет первой страной за пределами Турции, где будут собирать ударно-разведывательные беспилотники "Анка".

Газета приводит высказывания гендиректора TUSAS Темеля Котиля, который отметил, что реализация сделки будет способствовать дальнейшему укреплению торговых и дружеских отношений Турции с братским Казахстаном.