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2 часа назад

СМИ: Турция и Казахстан будут совместно собирать беспилотники

ТАССиещё 2

Аэрокосмическая компания TUSAS и Kazakhstan Engineering планируют наладить совместное производство турецких беспилотных летательных аппаратов "Анка" в Казахстане. Как сообщает в среду турецкая газета Milliyet, стороны подписали соответствующий протокол о намерениях.

Турция и Казахстан будут совместно собирать беспилотники
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Издание не уточняет, подписан ли документ в ходе визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отмечая, что наряду со сборкой беспилотников в рамках проекта предусмотрены их техническое обслуживание и передача технологии.

Milliyet также сообщает, что Казахстан станет первой страной за пределами Турции, где будут собирать ударно-разведывательные беспилотники "Анка".

Газета приводит высказывания гендиректора TUSAS Темеля Котиля, который отметил, что реализация сделки будет способствовать дальнейшему укреплению торговых и дружеских отношений Турции с братским Казахстаном.

Ранее сообщалось, что Турция в рамках подписанного в 2021 году с Казахстаном соглашения продаст ему три беспилотника "Анка".

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