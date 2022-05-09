На Кипре отменили ограничения на развитие территорий британских военных баз

Власти Кипра и Великобритании объявили о начале реализации соглашения, отменяющего ограничения на развитие территорий британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на Кипре. Власти двух стран выступили в понедельник с соответствующим заявлением.

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"Правительство Великобритании и правительство Республики Кипр объявляют сегодня о начале реализации с 16 мая 2022 года достигнутой в 2014 году двусторонней договоренности, касающейся свода правил невоенного развития баз", - говорится в документе, распространенном на острове президентской канцелярией.

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В нем сказано, что после завершения между сторонами соответствующих переговоров и окончания фазы экологических консультаций территории баз вступают в новый режим невоенного развития, при котором будет действовать иная система планирования.

"Эта новая система, разработанная правительствами двух стран на основе консультаций с экологическими и деловыми группами, а также с местными сообществами, означает отмену многих ограничений на застройку земли и собственности на базах", - информировал Президентский дворец в Никосии.

В заявлении утверждается, что на базах за исключением тех зон, где действуют военные правила и требования, связанные с обеспечением безопасности, с 16 мая будут применяться нормы планирования и политики, аналогичные тем, что действуют в Республике Кипр.

"Права всех владельцев земли и собственности будут обеспечиваться вне зависимости от того, где они проживают, а экологически уязвимые районы будут взяты под защиту", - подчеркивается в документе.

Как отметил верховный комиссар (официальное звание посла одной страны Содружества наций в другой, так как посольства именуются верховными комиссариатами) Великобритании на Кипре Стивен Лилли, теперь на территории британских военных баз, которые занимают 3% площади острова Кипр, можно будет строить дома, магазины, школы, рестораны и объекты легкой промышленности, а граждане третьих стран смогут там жить, работать и открывать объекты бизнеса.

Британские базы на Кипре

Кипр стал независимым государством в 1960 году, освободившись в результате национально-освободительной борьбы от британского колониального владычества. Однако у Соединенного Королевства, которое, согласно Цюрихско-лондонским соглашениям 1959 года, является вместе с Грецией и Турцией страной - гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, на острове остаются две крупные военные базы.