От «Тайфунов» до «Армат»: какую технику показали на Параде Победы в Москве

На Красной площади состоялся военный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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В его рамках прошли пешие колонны, в рядах которых находились бойцы, вернувшиеся с полей сражений специальной военной операции на Украине.

Следом за ними двинулась военная техника. Четкий, непоколебимый шаг пеших парадных расчетов отражает уровень боевого слаживания и решимость российских войск. А представленная на параде техника символизирует броневую защиту и огневую мощь.

По Красной площади в составе механизированной колонны прошла 131 единица военной техники - от легендарного танка Т-34/85 эпохи Великой Отечественной войны до новейших танков Т-14 на платформе «Армата».

Также на брусчатку выехали танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

Боевые машины пехоты были представлены перспективной БМП «Курганец-25», а также стоящими на вооружении БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Также в составе механизированной колонны проехали бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», оборудованные различными боевыми модулями.

Ракетная и артиллерийская огневая мощь тактического звена была представлена ракетным комплексом «Искандер-М» и реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г».

Выехала на Красную площадь и техника подразделений ПВО Сухопутных войск - зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2». А противовоздушную обороны ВКС России представила зенитная ракетная система С-400.

Не обошлось и без техники ВДВ. На брусчатке появились боевые машины десанта БМД-4М, а также БТР-МДМ «Ракушка». В составе последних были представлены участники специальной военной операции на Украине.