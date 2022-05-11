Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Хадера

Израиль нанес удар по окрестностям города Хадер (так называемые Голанские высоты), сообщает информагентство SANA.

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Данных о пострадавших и жертвах нет. Но известно, что был нанесен материальный ущерб, поясняет агентство. О том, какие объекты разрушены, не сообщается.

Как пишет газета Times of Israel, с боевого самолета были запущены четыре ракеты.