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1 час назад

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского города Хадер

Российская Газетаиещё 1

Израиль нанес удар по окрестностям города Хадер (так называемые Голанские высоты), сообщает информагентство SANA.

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Хадера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данных о пострадавших и жертвах нет. Но известно, что был нанесен материальный ущерб, поясняет агентство. О том, какие объекты разрушены, не сообщается.

Как пишет газета Times of Israel, с боевого самолета были запущены четыре ракеты.

В субботу Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по Дейр-эз-Зору, одному из нескольких районов, где, как предполагается, находятся иранские ополченцы.

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