Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Хадера

Израиль нанес удар по окрестностям города Хадер (так называемые Голанские высоты), сообщает информагентство SANA.
Данных о пострадавших и жертвах нет. Но известно, что был нанесен материальный ущерб, поясняет агентство. О том, какие объекты разрушены, не сообщается.
Как пишет газета Times of Israel, с боевого самолета были запущены четыре ракеты.
В субботу Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по Дейр-эз-Зору, одному из нескольких районов, где, как предполагается, находятся иранские ополченцы.