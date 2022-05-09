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1 час назад

В ЛНР заявили об уничтожении украинской "Точки-У" на подлете к селу Новая Астрахань

ТАССиещё 1

Населенный пункт Новая Астрахань подвергся удару украинских силовиков, которые выпустили по жилому кварталу ракету комплекса "Точка-У", ракета сбита на подлете, жертв среди населения нет. Об этом сообщила в понедельник Народная милиция Луганской Народной Республики.

В ЛНР уничтожили украинскую "Точку-У" на подлете к селу Новая Астрахань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В день празднования Великой Победы укрофашистские националистические формирования с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 "Точка-У" осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Народной милиции добавили, что система экстренного оповещения позволила избежать жертв среди мирного населения.

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