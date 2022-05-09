В ЛНР уничтожили украинскую "Точку-У" на подлете к селу Новая Астрахань

Населенный пункт Новая Астрахань подвергся удару украинских силовиков, которые выпустили по жилому кварталу ракету комплекса "Точка-У", ракета сбита на подлете, жертв среди населения нет. Об этом сообщила в понедельник Народная милиция Луганской Народной Республики.
"В день празднования Великой Победы укрофашистские националистические формирования с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 "Точка-У" осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В Народной милиции добавили, что система экстренного оповещения позволила избежать жертв среди мирного населения.