Путин рассказал о запрете США ветеранам приехать на Парад в Москву

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что американские ветераны желали приехать на парад Победы в Москве, но власти США не дали им разрешения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу», - подчеркнул Путин во время своего выступления на Красной площади в Москве.

Он отметил также, что в России чтят всех военнослужащих союзных армий - англичан, отважных солдат и партизан Китая, американцев, французов.

«Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», - уточнил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин напомнил о том, что в 1940-1941 годах СССР прилагал все усилия для того, чтобы предотвратить войну, «стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения».