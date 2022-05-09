На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад ко Дню Победы

Военный парад к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР). Мероприятие прошло при участии министра обороны САР, представителей властей и завершилось пролетом военной авиации, передает корреспондент ТАСС.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Парад начался со вноса Знамени Победы и государственного флага Российской Федерации. Далее военный парад принял командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Роман Бердников, в своей речи он поздравил военнослужащих и отметил, что они являются продолжателями дела участников Великой Отечественной войны.

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"Сегодня солдаты и офицеры Вооруженных cил Российской Федерации с честью защищают интересы России в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и в ходе проведения специальной военной операции на Украине, достойно продолжая победные традиции героев-фронтовиков. Мы являемся достойными последователями ветеранов-фронтовиков, память о которых передается из поколения в поколение", - сказал Бердников.

Среди почетных гостей парада были посол Российской Федерации в САР Александр Ефимов, представители сирийских вооруженных сил, других силовых структур и государственной власти Сирии. Также с торжественной речью выступил министр обороны САР, корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас.

"Мы с гордостью и почтением отдаем дань памяти той храбрости и тому героизму, которые проявил могучий советский народ, сокрушивший дикую агрессию нацистов в Великой Отечественной войне. Сегодня мы отмечаем этот великий праздник на территории базы Хмеймим, сыгравшей огромную роль в авиационной поддержке сирийской армии. Мы осознаем, что истории наших народов тесно переплелись и что впредь нам предстоит идти с вами плечом к плечу навстречу грядущему", - высказался он.

После исполнения участниками военного парада государственных гимнов России и Сирии в составе расчетов прошли военнослужащие знаменной группы, роты почетного караула, управления группировки войск, смешанного авиационного полка, мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск, военной полиции, военнослужащих-женщин, медицинского отряда специального назначения, зенитно-ракетного полка. Кроме того, в параде приняли военнослужащие ВС САР из Морской академии, разведывательных и штурмовых батальонов. Всего парадным строем по полосе авиабазы прошли более 1,2 тыс. человек.

Участие военной техники

Парад продолжился прохождением более 80 единиц военной техники, его открыл советский танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны. Современное вооружение и военная техника были представлены бронеавтомобилями "Тигр", "Тайфун-К", бронетранспортерами БТР-82А, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и другими. От Сирийской Арабской Армии с парадом в строю прошли колонны автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.

Далее в честь Дня Победы над Латакией совершила пролет авиационная техника ВКС России и ВВС Сирийской Арабской Республики - вертолеты Ми-8, Ка-52 "Аллигатор" и Ми-25. Также участие приняли бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, новейшие истребители Су-35С, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты радиолокационного обнаружения А-50, а также военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-38.