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28 минут назад

В МИД Италии предостерегли Украину от нападения на Россию

Ura.Ruиещё 7

Вооружение, которое отправляет на Украину Италия, не должно использоваться против российских территорий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Италия предостерегла Украину от нападения на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее самообороны. Но мы не можем думать о предоставлении оружия для поражения русской земли», — отметил он в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

Он также отметил, что в конфликте на Украине нужно достичь дипломатического соглашения, но «в то же время поддержать украинцев». Самое важное, по мнению Ди Майо, это «эскалация дипломатии».

Ранее глава входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте заявил, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине, передает деловое издание «Взгляд». При этом Италия пообещала предоставить Украине системы ПВО и минометы, уточняет Life.

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Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели операции, на стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада, в частности, Евросоюз и США, поставляют туда вооружение и военную технику.

Армия,Владимир Путин,ЕС,
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