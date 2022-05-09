Италия предостерегла Украину от нападения на Россию

Вооружение, которое отправляет на Украину Италия, не должно использоваться против российских территорий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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«Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее самообороны. Но мы не можем думать о предоставлении оружия для поражения русской земли», — отметил он в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

Он также отметил, что в конфликте на Украине нужно достичь дипломатического соглашения, но «в то же время поддержать украинцев». Самое важное, по мнению Ди Майо, это «эскалация дипломатии».

Ранее глава входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте заявил, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине, передает деловое издание «Взгляд». При этом Италия пообещала предоставить Украине системы ПВО и минометы, уточняет Life.