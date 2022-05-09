Италия запретила Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России

«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Rai 1.