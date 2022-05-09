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40 минут назад

Италия запретила Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России

Деловая газета "Взгляд"

Направляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для ударов по российской территории, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Италия запретила Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России
Фото: EPAEPA

«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Rai 1.

Глава входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте заявил ранее, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине. Против снабжения Киева более тяжелым вооружением выступил и лидер партии «Лига», также входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.

Напомним, Москва в связи с ударом ВСУ по Краматорску призвала международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки Киеву вооружений и побудить Украину к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.

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