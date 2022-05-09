Путин раскрыл планы нападения НАТО на Крым

Страны НАТО не захотели услышать Россию , заявил президент России Владимир Путин . Как сообщает ТАСС , выступая на параде Победы на Красной площади глава государства заявил, что непосредственная угроза создавалась у границ России — в том числе на российский Крым.

«В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», — сказал глава государства.

По словам Путина, все происходящее говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным». Он напомнил, что Россия видела, как на Украине разворачивалась военная инфраструктура.