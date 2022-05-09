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31 минуту назад

Путин раскрыл планы нападения НАТО на Крым

Никита Бородкин

Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, выступая на параде Победы на Красной площади глава государства заявил, что непосредственная угроза создавалась у границ России — в том числе на российский Крым.

«В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», — сказал глава государства.

По словам Путина, все происходящее говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным». Он напомнил, что Россия видела, как на Украине разворачивалась военная инфраструктура.

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение — решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — заявил президент.

Армия,Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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