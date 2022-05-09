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45 минут назад

В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Илья Родин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада в честь Дня Победы в Москве отменена из-за плохих погодных условий. Об этом пишет РИА «Новости».

В Москве отменили воздушную часть парада Победы
Фото: ТАССТАСС

«Да», - ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, отменят ли пролет военных самолетов и вертолетов над Москвой.

Отмечается, что ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными».

Он подчеркнул, что «в утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров».

Агентство напомнило, что в предшествующие годы неоднократно отменяли воздушную часть парада Победы из-за неподходящих метеоусловий.

Армия,Евгений Тишковец,Дмитрий Песков,
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