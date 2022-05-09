Австралия закупит 12 вертолетов Seahawk и 29 Apache

Австралия закупит 12 новых морских вертолетов MH-60R Seahawk/Romeo и 29 разведывательных вертолетов AH-64E Apache. Как сообщил в понедельник премьер-министр страны Скотт Моррисон, общая сумма сделки превысит 8 млрд австралийских долларов ($5,6 млрд).
"Правительство [Австралии] пополнит парк венных вертолетов ВС страны за счет 12 морских вертолетов MH-60R Romeo, которые будут дислоцированы на базе ВМС Альбатрос (расположена в 175 км к югу от Сиднея - прим. ТАСС), и <...> 29 новых вертолетов AH-64E Apache, которые заменят вертолеты Tiger, стоящие сегодня на вооружении ВС Австралии", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте Либеральной партии Австралии, отметив, что еще порядка 850 млн австралийских долларов ($595,4 млн) будут направлены Минобороны страны для обслуживания новой техники и модернизации военных баз.
Премьер подчеркнул, что инвестиции правительства Австралии в закупку вооружений и военной техники "являются ключевым элементом стратегии укрепления безопасности страны в условиях региональной и глобальной неопределенности". "Мир и наш регион меняются, и мы наращиваем инвестиции в оборону до рекордных 270 млрд австралийских долларов ($189,1 млрд) на следующие 10 лет. Эти средства не только поддержат австралийские силы обороны, но и позволят создать новые рабочие места для австралийцев", - сообщил он.
Как ожидается, поставки закупленной военной техники в Австралию начнутся в 2025 году.