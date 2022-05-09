Австралия закупит 12 вертолетов Seahawk и 29 Apache

Премьер подчеркнул, что инвестиции правительства Австралии в закупку вооружений и военной техники "являются ключевым элементом стратегии укрепления безопасности страны в условиях региональной и глобальной неопределенности". "Мир и наш регион меняются, и мы наращиваем инвестиции в оборону до рекордных 270 млрд австралийских долларов ($189,1 млрд) на следующие 10 лет. Эти средства не только поддержат австралийские силы обороны, но и позволят создать новые рабочие места для австралийцев", - сообщил он.