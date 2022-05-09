В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Правительство Австралии объявило о покупке 12 вертолетов Seahawk и 29 вертолетов Apache

ТАСС

Австралия закупит 12 новых морских вертолетов MH-60R Seahawk/Romeo и 29 разведывательных вертолетов AH-64E Apache. Как сообщил в понедельник премьер-министр страны Скотт Моррисон, общая сумма сделки превысит 8 млрд австралийских долларов ($5,6 млрд).

Австралия закупит 12 вертолетов Seahawk и 29 Apache
Фото: ВикипедияВикипедия

"Правительство [Австралии] пополнит парк венных вертолетов ВС страны за счет 12 морских вертолетов MH-60R Romeo, которые будут дислоцированы на базе ВМС Альбатрос (расположена в 175 км к югу от Сиднея - прим. ТАСС), и <...> 29 новых вертолетов AH-64E Apache, которые заменят вертолеты Tiger, стоящие сегодня на вооружении ВС Австралии", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте Либеральной партии Австралии, отметив, что еще порядка 850 млн австралийских долларов ($595,4 млн) будут направлены Минобороны страны для обслуживания новой техники и модернизации военных баз.

Премьер подчеркнул, что инвестиции правительства Австралии в закупку вооружений и военной техники "являются ключевым элементом стратегии укрепления безопасности страны в условиях региональной и глобальной неопределенности". "Мир и наш регион меняются, и мы наращиваем инвестиции в оборону до рекордных 270 млрд австралийских долларов ($189,1 млрд) на следующие 10 лет. Эти средства не только поддержат австралийские силы обороны, но и позволят создать новые рабочие места для австралийцев", - сообщил он.

Как ожидается, поставки закупленной военной техники в Австралию начнутся в 2025 году.

Армия,Скотт Моррисон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители